Famílias podem receber conversor gratuito da entidade Seja Digital

Diversas famílias de todo Brasil, beneficiárias de programas sociais do Governo Federal, estão recebendo um kit gratuito com equipamento que realiza a conversão do sinal TV analógico para digital. A campanha em território nacional é gerida pela Seja Digital, a entidade operacional do processo de transição no país. Santa Rita do Passa Quatro não receberá mais sinal analógico a partir do próximo dia de 29/11, quarta-feira, e desta data em diante, as residências deverão possuir equipamento capaz de receber o sinal digital.

Algumas famílias do município já estão recebendo o kit, entretanto muitas delas, já se adequaram ao novo sistema por conta própria, não precisando mais do equipamento doado. Por isso o Departamento Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social está incentivando às famílias que receberam o kit, mas não necessitam dele, que façam a doação aos mais necessitados que, algum motivo, não foram beneficiados.

Quem quiser doar o kit recebido pode procurar a Promoção Social localizada na Avenida Severino Meirelles, 1761, Centro (próximo à praça da Estação), ou o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizado na Av. Jose Pereira de Abreu, 3231, Jardim Boa Vista II, no horário das 8h às 11he das 13h às 16 horas. O departamento irá selecionar novas famílias para receberem o kit.

Quem ainda precisa, mas não sabe se foi contemplado, deve entrar em contato pelo telefone 147 ou pela internet, no www.sejadigital.com.br, e informar o NIS. Os contemplados devem anotar o protocolo com a data entrega do kit. O processo por telefone é bem simples e não leva mais de 20 minutos. Quem tem celular pode cadastrar o número para receber um lembrete via SMS sobre a retirada do kit conversor.