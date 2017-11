Promovido pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo, show acontece na praça Poeta Mário Mattoso, no próximo dia 26 de novembro

Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Flávio Venturini, Tavinho Moura, Toninho Horta, Fernando Brant, Ronaldo Bastos e Murilo Antunes. Para quem gosta de Música Popular Brasileira (MPB), esse nomes são referência, desde o surgimento, em Belo Horizonte, nas Minas Gerais, ainda na década de 1960, de um movimento conhecido por Clube da Esquina. Um pouco desse clima mineiro, com influências da bossa nova ao rock, jazz, ritmos do interior de Minas, folk, e até a música erudita/popular de Villa-Lobos, estará em Santa Rita do Passa Quatro, no próximo dia 26/11, domingo, quando se apresenta na cidade o Quartetto Sentinela.

O Quartetto Sentinela que traz sua MPB mineira em show na Praça da Estação (Divulgação)

Promovido pelo Departamento de Cultura e Turismo, da Prefeitura Municipal, em parceria com a APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte), instituição ligada à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, o show acontece à partir das 19h30, na Praça Poeta Mario Mattoso (Estação), encerrando as atividades da 5ª Semana do Músico.

O grupo nascido em Alfenas (MG), em 2005, é formado por Paulo Francisco, Tutuca (vocais), Casquídeo (baixo e violão), Osmar Fernandes (teclados) e Gabriel Gomes (bateria). Em seus shows, nas Minas Gerais ou em São Paulo, o Quartetto Sentinela mostra sua identidade musical influenciada pelo Clube da Esquina, aliada ao som autoral do grupo também conta com importante reconhecimento.