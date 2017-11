Sorteio promovido com apoio Prefeitura Municipal acontece na Quadra Municipal Professor Oscar de Oliveira Alves

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) promove no próximo dia 15/11, quarta-feira, o sorteio das residências (7% do total) destinadas às pessoas portadoras de deficiência, do conjunto habitacional Santa Rita do Passa Quatro D. Promovido com apoio da Prefeitura Municipal, o sorteio acontece a partir das 9 horas na Quadra Municipal Professor Oscar de Oliveira Alves.

O secretário da Habitação durante o sorteio das casas populares no dia 26 de outubro, no Clube de Campo

No último dia 26/10, quinta-feira (26/10), a CDHU promoveu o sorteio para o público em geral. O evento aconteceu no Parque Turístico Municipal (Clube de Campo), com a presença do Secretário de Estado da Habitação, Rodrigo Garcia.

No total, de acordo com dados da CDHU, foram sorteadas 362 famílias, sendo 181 titulares e 181 suplentes, para um total de 205 casas construídas. As 24 casas restantes, 15 são destinadas aos portadores de deficiência e outras nove para policiais ou agentes penitenciários. No evento do dia 15/11 serão sorteadas mais 15 titulares e 15 suplentes, dos inscritos portadores de deficiência – que será submetida a perícia médica, para comprovação.

Como acontece no sorteio para o público em geral, a suplência é para caso seja identificada alguma irregularidade na inscrição do titular e este não tiver o direito à moradia ou então no caso de desistência.De acordo com o CDHU, as famílias sorteadas serão avisadas do processo de habilitação, quando deverão comprovar os requisitos exigidos para receber a respectiva casa. É preciso ter renda entre um e dez salários mínimos, morar no município há pelo menos cinco anos ou atestar que o chefe da família trabalha na cidade no mesmo período, não possuir imóvel ou financiamento habitacional e não ter sido atendido em outros programas habitacionais de interesse social.