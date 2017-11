O Conselho Regional de Administração de São Paulo, por meio do programa CRA-SP na Minha Cidade, estará em Santa Rita do Passa Quatro, neste mês de novembro, oferecendo à população diversos serviços gratuitos, entre eles, emissão de Carteiras de Trabalho (CTPS), registros de carteiras profissionais e de estudantes de administração, além de esclarecimentos de dúvidas sobre a profissão e o mercado de trabalho.

A van do CRA-SP Móvel que estará em Santa Rita no próximo dia 22/11 (Divulgação)

Além do serviço de emissão dos documentos, o programa oferece também um incentivo à leitura pelo projeto “Ler é saber: Compartilhe um livro”, que disponibiliza livros sobre Administração e outros temas ao público que se interessar.

Os serviços ocorrem dentro de uma van, a CRA-SP Móvel, e tem por objetivo estreitar o relacionamento entre as instituições de ensino superior, estudantes das áreas de Administração e sociedade, e percorre as principais cidade do interior, proporcionando os mesmos serviços oferecidos na sede.

Equipada com computador, impressoras de termo transferência que produzem impressões rápidas e imagens de alta resolução, ar-condicionado e TV de 32 polegadas, a van do CRA-SP Móvel possui infraestrutura completa para atender a todos.

CONFIRA OS SERVIÇOES QUE SERÃO OFERECIDOS

• Expedição de 1ª. 2ª e via de continuidade da CTPS, conforme convênio com o Ministério do Trabalho.

• Informações e orientações gerais sobre profissões das áreas da Administração (formação, atuação e mercado) e do papel do CRA-SP.

• Registro principal ou secundário de pessoa física e jurídica.

• Reabertura de registro.

• Alteração de nome.

• Emissão de Certidão de Regularidade Pessoa Física e Jurídica.

• Emissão de Certidão de Perito Judicial.

• Segunda via de carteria.

• Troca de modelo de carteira (com chip para gravação do e-CPF).

• Carteira Definitiva (Regularização com Diploma).

• Baixa e Substituição de Responsável Técnico.

• Atualização Cadastral Pessoa Física e Jurídica.

• Recebimento e renegociação de anuidades.