Evento que acontece na Praça da Bíblia, Praça Poeta Mário Mattoso e Câmara Municipal, com apresentações e homenagens

De 21 a 25 de novembro, Santa Rita do Passa Quatro recebe a 5ª edição da Semana do Músico, evento Promovido pelo Departamento Municipal Cultura e Turismo, com apresentações musicais e homenagens. O evento acontece de terça-feira a sábado, nas praças da Bíblia, Poeta Mário Mattoso (Estação) e na Câmara Municipal.

Com o objetivo divulgar artistas do município, a Semana do Músico começou a ser promovido desde 2013, em homenagem ao Dia do Músico, data comemorada anualmente no dia 22 de novembro.

HOMENAGEADOS

Além de apresentações musicais, a Semana do Músico também presta homenagens as pessoas que contribuíram com a arte e a cultura local, especialmente no setor musical, com a medalha Professor Octavio Bueno de Camargo. Os homenageados irão receber a medalha em 2016 serão: Antonio Ayrton Pereira Silva, Maria Aparecida Cassoli Girotto, Monica Rita Fioreli Barbieri, Aparecido Donizeti Camargo e Ivo Eduardo Bragante.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MÚSICO

Terça-feira (21/11), às 19h30, Praça da Bíblia:

Letícia Arantes & Santiago e Lucas Lopes.

Quarta-feira (22/11), às 19h30, Praça Poeta Mário Mattoso (Estação):

Sarau no Museu com artistas convidados.

Quinta-feira (23/11), às 19h30, Praça Poeta Mário Mattoso (Estação):

Grupo Doce Palavra e Grupo Degradê.

Sexta-feira (24/11), às 19h30, Praça Poeta Mário Mattoso (Estação):

Banda Municipal Zequinha de Abreu e Coral Prof. Octavio Bueno de Camargo.

Sábado (25/11), às 19h30, Câmara Municipal:

Show e homenagem especial com Nani Fadel.

Domingo (26/11), às 19h30, Praça Poeta Mário Mattoso (Estação):

Quartetto Sentinela. Apoio: APAA.