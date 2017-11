Devido ao feriado prolongado no período de 12 a 15 de outubro e as comemorações dos 300 Anos da Padroeira do Brasil “Nossa Senhora Aparecida”

Um grande número de ciclistas passou por Tambaú para iniciar a aventura de peregrinar de bicicleta o Caminho da Fé saindo de Tambaú para percorrer os 421Km do Santuário Nossa Senhora Aparecida em Tambaú e a Basílica de Aparecida. Com o título de Venerável do Padre Donizetti espera-se despertar o interesse em mais peregrinos a fazer o caminho e agora com mais pessoas se programando para iniciá-lo em Tambaú. As diversas localidades de origem dos peregrinos comprovam que o Caminho da Fé é conhecido no país inteiro e mostra o potencial deste seguimento turístico e consequentemente de Tambaú no cenário nacional. Para mais informações sobre o Caminho da Fé entre em contato com o Departamento de Turismo de Tambaú através do telefone (19) 3673.9506.