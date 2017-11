O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP) tem um novo delegado em Porto Ferreira: o corretor Derlis Adelfo Ortiz Bareiro Júnior. O anunciou foi feito pela entidade em ofício encaminhado à Redação do Jornal do Porto.

O Creci-SP é um órgão que representa mais de 180 mil corretores de imóveis e 30 mil empresas inscritas, cuja finalidade pública é disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, garantindo à sociedade um atendimento ético e justo, em conformidade com a lei federal nº 6.530 de 12 de maio de 1978.

O órgão reiterou que está à disposição para integrar comissões e grupos de trabalho junto a entidades e organismos municipais, bem como em conselhos deliberativos e demais atividades que envolvam a classe dos corretores de imóveis, reafirmando o compromisso e a defesa com as causas coletivas.

Atualmente, o Creci-SP é presidido pelo corretor José Augusto Viana Neto.