A deputada federal Keiko Ota (PSB) visitou a Redação do Jornal do Porto na última segunda-feira, dia 06/11, acompanhada do vereador Alan João Orlando. Ela destinou recursos na ordem de R$ 100 mil para aquisição de equipamentos de saúde pelo município.

Além do jornal, a deputada visitou diversos locais da cidade, como a escola Wladimir Salzano, o gabinete do prefeito, Hospital Dona Balbina, cerâmicas Scalla e Allianz e o Centro de Especialidades Médicas e Imagem.

Segundo o vereador Alan João, foram formalizados outros pedidos à deputada referentes a infraestrutura, saúde e cultura.

“Agradeço imensamente o carinho da deputada Keiko, que cativou a todos com a sua história de vida e suas plataformas de mandato, e colocou Porto Ferreira como uma de suas prioridades. E também agradeço a todos os que recepcionaram a deputada e que mostraram um pouco da história da nossa cidade, a contribuição de cada um para o desenvolvimento cultural, econômico e social para com a nossa terra”, disse Alan João.