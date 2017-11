Estão abertas as inscrições do Concurso Público Nº07/2017 da Prefeitura da Cidade de Campinas no Estado de São Paulo que oferece 582 Vagas para todos os Níveis de Escolaridade, Dentro do total de vagas, Há oportunidades exclusivas para pessoas com Deficiência. Acesse o Edital Abaixo, Confira:

Os Cargos oferecidos são para Auxiliar de Obras, Atendente Administrativo, Auxiliar Operacional, Auxiliar de Farmácia, Assistente Social, Bioquímico, Coveiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Gari, Motorista, Médico Clinica Geral Plantonista, Médico, Nutricionista Operador de Máquinas, Psicólogo, Pedreiro, Professor de Educação Infantil, Servente de Serviços Gerais, Servente de Varrição/Coleta, Servente de Obras, Odontólogo, Técnico em Radiologia, Técnico Desportivo, Vigia entre Outros.

As inscrições devem ser realizadas do dia 6 ao dia 17 de Novembro de 2017, Pelo Portal da Internet EDITAL DE INSCRIÇÃO AQUI , Com Taxas de R$ 20 e R$ 60,00, Prova única será Realizada no dia 27 de Novembro.

As Jornadas de Trabalho são de 40h a 60h Semanais, Já as remunerações variam de R$ 995,00 a R$ 9.785,00, de acordo com o Cargo, Esse Concurso tem validade de até 2 Anos Podendo ser Prorrogado pela Prefeitura.