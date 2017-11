Um grupo de alunos do 4º Período do curso de Pedagogia, desenvolvendo suas atividades de estágio nas escolas de Educação Infantil da rede municipal, criou um projeto para resgatar a riqueza escondida dentro de um simples lápis.

Sob a motivação, orientação e supervisão da Prof. Dra. Keila Marcondes e coordenação pedagógica da Profa. Dra. Rita Petrenas, o grupo de alunos composto por Flávia Cezário, Jonathas Custódio, Marília Gallo e Paulo Souza, encantou, nesta quarta-feira, em sua estreia, os alunos da EMEI Profa. Jandira Fortes Denunci, com a peça teatro "O Tesouro de Margarida", especialmente adaptada e dirigida pelo ator Paulo Souza, um dos integrantes do grupo para o projeto.

O grupo conta com o apoio especial da Livraria Enigma, na pessoa de seu proprietário Sérgio Sala, um grande admirador, incentivador e praticante da leitura e da escrita, principalmente quanto ao cultivo destas práticas para que se tornem hábitos.

"A criança precisa de amor, estímulos e de uma educação pautada no bom senso para, mais que formar: transformar. Assim surgiu “O Tesouro de Margarida”, pelo amor à educação transmitido pelos docentes, pelo aval sempre positivo de uma instituição que acredita e apoia os projetos de seus alunos, acredita no poder transformador da educação e por discentes que veem na educação uma obra de vida”, diz Flávia Cezário.

O grupo agradece à Diretora da escola que recebeu os alunos durante o período de estágio, Guaraí Bragioni, e todos os professores e funcionários que também regaram essa semente. Agradecimento especial à Secretaria de Educação pelas oportunidades, confiança, incentivo e respeito dispensados a nós, alunos.

O objetivo do grupo é levar “O Tesouro de Margarida” à muitas crianças, pais, familiares e adultos em geral, buscando resgatar na criança tudo que ela pode ser com um lápis na mão e no adulto a importância de incentivá-las a ler, escrever e valorizar sua imaginação e sua expressão. A tecnologia é essencial para a evolução, mas o lápis e o livro devem ser companheiros de vida.