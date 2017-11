Cunha afirma que Procuradoria forjou prova contra Temer

O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha do (PMDB) negou à Justiça que teve o silêncio comprado por Joesley Batista, da JBS, para não prejudicar Temer.

Segundo ele, houve uma trama da Procuradoria-Geral da República para derrubar o presidente. “O senhor Joesley foi o cúmplice dessa forjada”, disse. (Folha de S. Paulo 7/11/17).

Pois é... segundo o meu amigo Policarpo, antes de falar é prudente esperar o resultado final desse blá, blá, blá todo e bum, bum, buuuummmm...

Reforma trabalhista começa a valer dia 11

Entra em vigor neste sábado, dia 11, a reforma trabalhista.

Segundo disse o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra da Silva que o crescimento de encargos trabalhistas colaborou com a crise, e que, se a reforma foi, de um lado, demanda das empresas insatisfeitas com a ampliação de direitos, de outro, criou garantias para terceirizados, por exemplo.

Na visão dele, a mudança dá segurança a empresas e investidores e facilita tanto a vida dos empregados como a do empregado. (Leia nesta edição os 13 pontos mais importantes da reforma, na pág.8)

Pena que a notificação via Correios não foi estirpada dentro dos processos trabalhistas, pois isto representa um caos, deixando que muitos e muitos processos corram a revelia, devido a notificação não chegar ao destinatário responsável e constituido para tal. É de se lastimar e revoltante que o cidadão ou empresa sejam condenados sem saberem, em processos que correm a revelia, sem que tenham a mínima chance de defesa.

Quem sabe um dia este Brasil vai ser sério de fato!

Economicidade

Esta palavra está em moda ultimamente no Brasil, especialmente pelos gestores dos órgãos públicos, federal, estadual e municipal.

Segundo Paulo Soares Bugarin, “o vocábulo economicidade se vincula, no domínio das ciências econômicas e de gestão, a idéia fundamental de desempenho qualitativo. Trata-se da obtenção do melhor resultado estratégico possível de uma determinada alocação de recursos financeiros, econômicos e/ou patrimoniais em um dado cenário socioeconômico”. Régis Fernandes de Oliveira por sua vez explica que ‘‘economicidade diz respeito a se saber se foi obtida a melhor proposta para a efetuação da despesa pública, isto é, se o caminho perseguido foi o melhor e mais amplo, para chegar-se despesa e se ela fez-se com modicidade, dentro da equação custo-benefício”.

O que se vê na verdade é que os gestores políticos ao usarem a economicidade como ponto positivo, a usam como subterfúgio para maquiar a publicidade pública a seu favor, pois não é visto nenhuma obrigatoriedade sobre os gestores públicos para que eles provem essa economicidade que supostamente estão obtendo, podendo assim dizer que na maioria das vezes ao invés de economizar, os cofres públicos são desfalcados pela má gestão.

Ao Pé da Letra nos Esportes

Campeonato Brasileiro de 2017

Vinte equipes estão disputando o mais importante campeonato do futebol brasileiro.

32.ª RODADA – RESULTADOS

Sábado -Dia 4

Santos 3x1 Atlético-MG; Botafogo 1x2 Fluminense; Atlético-GO 0x1 São Paulo; Coritiba 4x0 Avaí.

Domingo – Dia 5

Corinthians 3x2 Palmeiras; Cruzeiro 1x0 Atlético-PR; Grêmio 3x1 Flamengo; Bahia 2x0 Ponte Preta; 19:00 Vasco 1x1 Vitória; Chapecoense 1x1 Sport.

33.ª RODADA – RESULTADOS

Quarta-feira – Dia 8

Ponte Preta 0x1 Grêmio; Avaí 1x2 Bahia; Atlético-PR 0x1 Corinthians; Sport 1x2 Botafogo; Flamengo 2x0 Cruzeiro; Santos 1x2 Vasco; Vitória 3x1 Palmeiras.

Quinta-feira – Dia 9

São Paulo 2x2 Chapecoense; Atlético-MG 3x2 Atlético-GO; Fluminenese 2x2 Coritiba.

34.ª RODADA – JOGOS

Sábado –Dia 11

17:00 Botafogo x Atlético-PR; 19:00 Corinthians x Avaí.



Domingo – Dia 12

17:00 Vasco x São Paulo; Palmeiras x Flamengo; Grêmio x Vitória; Atlético-GO x Sport; 18:00 Bahia x Atlético-MG; 19:00 Cruzeiro x Fluminense; Coritiba x Ponte Preta.

Segunda-feira – Dia 13

20:00 Chapecoense x Santos.

35.ª RODADA – JOGOS

Quarta-feira – Dia 15

17:00 Ponte Preta x Atlético-PR; 19:30 Grêmio x São Paulo; 21:45 Vasco x Atlético-MG; Corinthians x Fluminense; Cruzeiro x Avaí.

Quinta-feira – Dia 16

20:00 Botafogo x Atlético-GO; Palmeiras x Sport; Chapecoense x Vitória; 21:00 Coritiba x Flamengo; Bahia x Santos.

CLASSIFICAÇÃO

1.º Corinthians 65 pontos; 2.º Grêmio 57; 3.º Santos 56; 4.º Palmeiras 54; 5.º Botafogo 51; 6.º Cruzeiro 51; 7.º Flamengo 50; 8.º Vasco 48; 9.º Bahia 45; 10.º Atlético-MG 45; 11.º São Paulo 44; 12.º Fluminense 43; 13.º Atlético-PR 42; 14.º Chapecoense 41; 15.º Coritiba 39; 16.º Vitória 38; 17.º Sport 36; 18.º Ponte Preta 35; 19.º Avaí 35 e 20.º Atlético-GO 27.

FRASES

“Nenhuma atividade no bem é insignificante...As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes.”

(Chico Xavier)

“Homem de êxito é o que deixa o mundo melhor, porque

plantou uma árvore, escreveu um poema ou ajudou um necessitado.”

(B.A.S.)

“As vezes tudo o que precisamos é de uma mão para segurar e um coração para nos entender.”

“O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.”

(Fernando Sabino)

“São as pequenas coisas simples, as coisas discretas, de amigo do tipo ”deixa-me te ajudar-te” que fazem com que o mundo pareça melhor.”

(Homes)