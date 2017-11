Foi realizado no dia 08/11 no Auditório da Fundação Pró-Memória em São Carlos, mais uma reunião da governança da Região Turística Histórias e Vales, para uma revisão da estratégia de divulgação do Circuito Caminho da Paz e os novos desafios para a região.

Segundo Eduardo Ferin do SENAC São Carlos, a ideia é começar a integrar a iniciativa privada nas reuniões como empresários da hotelaria, eventos, alimentação, além dos Conselhos Municipais de Turismo de cada cidade e ciclistas. Sendo assim, essa estratégia será adotada em cada cidade visando ampliar e fortalecer o desenvolvimento de projetos e divulgar ainda mais o Caminho da Paz. Outro assunto abordado foi a apresentação do Plano de Desenvolvimento da Região Turística que contempla 9 cidades da região como São Carlos, Descalvado, Leme, Santa Cruz da Conceição, Santa Rita do Passa Quatro, Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Cruz das Palmeiras e Tambaú para a Secretaria de Turismo do Estado em evento a ser agendado.