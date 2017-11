Foi realizado no dia 24/10 mais uma reunião do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo. Na oportunidade um assunto muito comemorado pelos conselheiros foi o fato de Tambaú ter sido classificada como MIT – Município de Interesse Turístico, a notícia foi passada pelo convidado o Presidente da Câmara Municipal de Tambaú Dr. Leonardo Teixeira Spiga Real.

Tambaú cumpriu todos os requisitos para receber o título junto a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, acolhendo orientações editadas pela AMITUR – Associação Brasileira dos Municípios de Interesse Cultural e Turístico, as quais foram devidamente observadas e, culminaram com a classificação do município. Dentre outros assuntos de interesse foi citado sobre a realização de uma reunião extraordinária para a composição do novo conselho para o biênio 2018/2019. Agora o Comtur aguarda os próximos passos para efetivamente poder colocar em prática alguns projetos em prol dos turistas que visitam Tambaú com o aporte financeiro do Estado. Vale destacar que é fundamental as cidades possuírem um conselho de turismo para poder pleitear o titulo de Município de Interesse Turístico, e Tambaú tem um conselho atuante e que conta com total apoio da Administração Municipal para seu funcionamento.