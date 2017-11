Nesta semana, o Prefeito Roni Astorfo acompanhou a construção do Portal na Praça do Santuário. O monumento será o ponto de partida de Tambaú para o caminho da Fé até Aparecida do Norte.

“Este é mais um investimento em nosso turismo religioso. O Portal na Praça Pe. Donizetti será como um marco zero do Caminho da Fé em nossa cidade. Estamos investindo e trabalhando por Tambaú e o turismo é uma das áreas que merece nossa atenção”, finalizou o Prefeito Roni Astorfo.