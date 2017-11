Na última quarta-feira, dia 08/11, o Prefeito Roni Astorfo esteve em São Paulo junto aos vereadores José Luiz Furtado, Bixiginha e Nelson Dias para várias reuniões e compromissos em busca de melhorias para Tambaú. O primeiro compromisso aconteceu na Secretaria de Agricultura, onde os tambauenses foram recebidos pelo Secretário Arnaldo Jardim.

Na Fiesp os representantes de Tambaú foram atendidos pelo Dr. Sérgio e também pelo conterrâneo Sebastião Jr. “É muito bom visitar entidades tão importantes para o desenvolvimento do país como a Fiesp e ser atendido com tanto carinho e respeito pelos vários tambauenses espalhados por nosso país. Queria agradecer pelo atendimento de sempre e também por várias ações que foram, são e serão realizadas em nossa cidade através da Fiesp”, destacou o Prefeito Roni Astorfo.

Finalizando o dia na capital, aconteceu uma reunião com o Deputado Celso Nascimento na Defesa Civil para pedir algumas ajudas para o município. “Fiquei muito feliz em encontrar várias pessoas que nos ajudaram no momento de crise hídrica de 2014. Nossa reunião foi muito produtiva e aproveitei a oportunidade para agradecer mais uma vez tudo que eles já fizeram por nossa cidade e aguardamos novos projetos”, afirmou o Prefeito Roni Astorfo.

“As visitas nas Secretarias Estaduais são muito importantes, tanto para apoio quanto para acompanhar de perto o andamento das nossas solicitações. Estamos diariamente buscando o melhor para nossa Tambaú”, finalizou o Prefeito Roni.