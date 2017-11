A Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, mantenedora da Rádio Comunidade FM 105,9, realizou assembleia e eleição da diretoria para a gestão 2018-2020. Os eleitos para o próximo triênio assumiram oficialmente os trabalhos na manhã de sexta-feira dia 10 de novembro de 2017.

Carlos Augusto Kruger é novo presidente, tendo como vice Paulo Eduardo Andrade de Carvalho, na secretaria Elaine Cristina do Carmo e José Aparecido Donizetti Montanha, responderá pela Tesouraria João Batista da Silva e Cristiane Aparecida Rizzi Marques, Luciano Moreira o novo Diretor de Comunicação Social. O Conselho Fiscal foi constituído por Rubens Rodrigues, Antônio Donizetti dos Santos e José Francisco Pereira Martins Andrade, na suplência ficou Washington Aparecido Figueroa de Souza.

O novo presidente pediu apoio de todos para que a rádio possa prestar um bom serviço à comunidade. Enquanto emissora comunitária, Kruger destaca a importância da prestação de serviços necessários à população. “Além de cultura e entretenimento, é função da rádio comunitária, enquanto influente veículo de comunicação, informar o cidadão, fornecendo-o subsídios para que ele forme opinião crítica. Salientou ainda que: “Uma das nossas preocupações é consolidar a cada dia a nossa programação jornalística. Precisamos sempre estar atentos ao que está acontecendo em nossa cidade e na região.

E, mais importante, mantermos sempre a liberdade editorial, que é condição para que alcancemos credibilidade jornalística. No cargo de vice, Paulo Carvalho, completou dizendo: “Estamos realizando um excelente trabalho neste sentido. Não é à toa que estamos no topo da audiência regional e, especialmente, gozamos da admiração e do precioso apoio dos ouvintes ferreirenses”. O presidente deixa um recado a toda população. “Por fim, gostaria de dizer ao povo de nossa cidade que pode esperar muito empenho, dedicação e coragem para enfrentarmos os desafios que uma associação atravessa na busca de seus objetivos, especialmente, esta associação que busca mostrar ao povo aquilo que ele tem de melhor, por meio de sua programação diária.

Gostaríamos de dividir esta tarefa com toda a comunidade, pois a rádio é de todos e precisamos fazer dela um instrumento consolidado de mudanças, mostrando ao mundo nossa cultura, nossa arte e nossa história. O projeto maior é dar prosseguimento ao trabalho que vem sendo realizado, buscando corrigir os erros e implantar novas ideias. É um projeto nosso tornar consolidado o jornalismo na Rádio Comunidade FM, com isso, aproximando cada vez mais a emissora da sociedade. Queremos ser um canal fluente entre o cidadão e a cidade. Essa diretoria tem o compromisso de lutar pelo desenvolvimento da rádio, aprimorando cada vez mais a nossa programação.”