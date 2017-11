A DOUTORA LARISSA BONI VALIERIS, MM.ª JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA - SEÇÃO CRIMINAL E DO JÚRI - DA COMARCA DE PORTO FERREIRA, ESTADO DE SÃO PAULO, etc, FAZ SABER a todos que este edital virem ou dele conhecimento tiverem que, nesta cidade e Comarca de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, na Sala do Tribunal do Júri, na presença da Meritíssima Juíza de Direito, Presidente do Tribunal do Júri e do Promotor de Justiça da Comarca, Dr. GUSTAVO FERRONATO, de acordo com o artigo 439, do Código de Processo Penal, tiveram início os trabalhos de organização da LISTA DEFINITIVA DOS JURADOS QUE DEVERÃO SERVIR NESTA COMARCA DURANTE O ANO 2.018. A seguir, pela MM. Juíza foi dito que fica DEFERIDA a exclusão dos jurados JOSÉ LUIZ PIMENTA e LUIS CESAR NASCIMENTO. Após, pela MM. Juíza foi dito que mais nenhuma reclamação foi apresentada, ficando, assim, definitiva a seguinte lista, composta de cidadãos residentes na Comarca:

1. Adalgisa Mariano Pinto Descia - Caixa

2. Adenilce Claudia da Silva Aux. - Escritório

3. Adilson Roberto Grigoletto - Gráfico

4. Ailton da Silva Oliveira - Professor

5. Alessandro Aparecido Vieira - Aux. Escritório

6. Alexandre Carlos Candido - Industriário

7. Altair de Jesus - Aux.Administrativo

8. Ana Marcia Ferronato - Func. Pública

9. Anderson Fernando Passini - Industriário

10. Anderson Martins Lima - Industriário

11. André Diogo - Aux. Produção

12. André Luiz de Carvalho Bezerra - Assist. Adm. Almox.

13. Antonio Alexandre Canciano - Industriario

14. Antonio Jamil Cancian - Aposentado

15. Antonio Leandro Lopes - Metalúrgico

16. Aparecida C. Braganti Bancalhoni - Func. Pública

17. Bruno Santoni Codonho - Bancário

18. Caio Cesar de Araujo - Estudante

19. Camila Duz Thomaz Pereira - Estudante

20. Carla Renata Hissnauer de Souza - Func. Pública

21. Cassia Fernanda Parra - Vendedora

22. Cintia Cristina Pereira de Carvalho - Escriturária

23. Claudia Storti Sozigan - Agricultora

24. Claudinei Nicolosi - Industriário

25. Cleber Mauricio Pompeo - Industriário

26. Clebiane Peripato Nardon - Professora

27. Cristian Adriguetti Bezerra - Estudante

28. Daniela de Cassia Descia - Aux. Escritório

29. David Prezotto - Tesoureiro

30. Deividi Vinicio Duarte - Func. Público

31. Devanir Chagas - Metalúrgico

32. Donizete Levinski - Industriário

33. Driele Donizete Fagundes - Estudante

34. Edgar Luis Roque - Aux. Produção

35. Elaine Aparecida dos Santos - Ajudante Geral

36. Elaine Cristina Secherini Silva - Industriaria

37. Elaine Donizete Fernandes - Secretária

38. Eliana Cristina Tordato - Enfermeira

39. Fatima A. de Oliveira C. Barbosa - Industriária

40. Fernanda Barcelos Bortoloni Costa - Func. Pública

41. Fernando Pedrosa dos Santos - Aux. Escritório

42. Fernando Roberto Sartori - Func. Público

43. Flavio Adriano Pinheiro - Func. Público

44. Francisco Adão Rodrigues - Assist. Contábli

45. Francislene Donizete Ambrozio - Industriária

46. Gabriela Ramos - Estudante

47. Gilberto Fernando da Rocha - Industriário

48. Gisele Jacovino - Professora

49. Gisele Mortari Vicente - Func. Pública

50. Helio Gonçalves Filho - Aux. Merchandisig

51. Hellen Henriques Correa - Professora

52. Isanete Ferreira da Silva - Func. Pública

53. Jerry Ayres da Silva - Chefe Armazém

54. José Manoel de Oliveira Neto - Industriário

55. Josemar Cipriano de Godoy - Bancário

56. Lodair Bosquetti Júnior - Func. Público

57. Lucas Candido dos Santos - Assist.Telemarketing

58. Luci Mara Zavanelli - Industriária

59. Lucia Helena Luiz - Func. Pública

60. Luciane Ranzani Carlos - Ajudante Geral

61. Luis Antonio Machado - Ajudante Geral

62. Marcel Carlos Dias da Silva - Func. Público

63. Marcela Dias da Silva - Do Lar

64. Marcelo Ferreira - Aux. Escritório

65. Marcia Cristina Arnoni - Secretária

66. Marcio Augusto Nascimento - Industriário

67. Margareth Lucia Porto Sipriano - Aux. Escritório

68. Maria Aparecida Pimenta - Bancária

69. Maria Helena Calderan - Aposentada

70. Maria José dos Santos Prezotto - Func. Pública

71. Maria Marcia Tupy - Escriturária

72. Marilene Silvana Santos Carvalho - Func. Pública

73. Marina Ferreira Baldesin - Professora

74. Mario Augusto Cesário - Industriário

75. Marisa Aparecida Teixeira - Aux. Escritório

76. Mauro Donizete dos Santos - Industriário

77. Mauro Ozelim Filho - Func. Público

78. Michela Cristina Lopes - Aux. Administrativa

79. Nilton Tavares Filho - Func. Público

80. Nilza Silveira da Silva Biffi - Do Lar

81. Paulo Cesar Fiocco - Industriário

82. Paulo Mendes Monteiro - Assist.Merchandising

83. Regina A. Serra Fantinato - Func. Pública

84. Ricardo Alexandre Cadine - Aux. Produção

85. Roberta Almeida Bianchini - Professora

86. Rodrigo Bonelli - Designer

87. Ronald Disney Rosa - Comerciante

88. Rosangela Aparecida Jacobini- Industriário

89. Samuel Barbosa dos Santos - Vendedor

90. Sidney Alves Pinto - Func. Público

91. Silmara Chiarello - Aux. Escritório

92. Silvana Alves Bezerra dos Santos - Func. Pública

93. Silvia Eliana Liberali Carlos - Func. Pública

94. Silvio André Alves - Vendedor

95. Simone Pereira da S. Clemonesi - Func. Público

96. Talita Motta de Lara Rosado - Analista Financeiro

97. Tereza Radael Berreta - Func. Pública

98. Tiago Terazzi Siqueira - Func. Público

99. Valderes de Andrade Milanez - Estudante

100. Vanessa Duarte - Estudante

101. Vanessa F. de Souza Maestrello - Func. Pública

102. Vania de Carvalho Mossanega - Func. Pública

103. Willian Inácio Américo da Silva - Assist. Exportação

SUPLENTES

1. Alessandra Valeria de Souza - Professora

2. Ana Maria Cominato - Gerente de Ações

3. Angela Stefani S. Arruda - Func. Pública

4. Audrey Alves Pinto de Lima - Secretária

5. Augusto Rafael Pacheco - Ajudante Geral

6. Clodoaldo Narciso Pompeo - Vendedor

7. Denilson Luis Rocha Cupido - Eletricista

8. Edson Gonçalves de Oliveira - Ajudante Geral

9. Fabio Banin - Industriário

10. Fabio Eduardo Porfírio - Aux. Produção

11. Gilson Marcos Rodrigues - Industriário

12. Jaqueline Aparecida Bosso - Professora

13. Josiante Colombari - Ajudante Geral

14. Jovair Aparecido do Amaral - Ajudante Geral

15. Luciana Rita Semensato Germeck - Chefe Vendas

16. Maria Aparecida Alves Borges - Ajudante Geral

17. Maria Rosely Paiva - Func. Pública

18. Marli Aparecida da Silva Barbossa - Func. Pública

19. Nelson Silveira da Silva - Aux. Produção

20. Odécio Appolari Júnior - Coord. Vendas

21. Sebastião Roberto Rissato - Bancário

22. Silvio Antonio Garcia - Ajudante Geral

23.Thiago Alvim Valdo - Estudante

24. Ulisses Zinni Vicentine - Func. Público

25. Willian Victor da Silva - Assistente T.I.

Assim organizada a referida lista, composta de 103 jurados e 25 suplentes, passou a MM.ª Juíza ao conserto da respectiva urna, depositando nela cédulas feitas de papel opaco,

com os nomes dos jurados alistados, com a indicação de cada um deles. Foi a mesma fechada, ficando em poder e sob a guarda da MM. Juíza a respectiva chave. Em seguida, declarou

a Meritíssima Juíza de Direito encerrados os trabalhos, determinando desde logo a expedição do respectivo edital, para ser publicado pela Imprensa Oficial e afixado no átrio

deste Fórum. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Porto Ferreira, aos 10 de novembro de 2017. Eu __________, RITA DE CÁSSIA S. GNANN, M. 803.378-F, Escrivã Judicial II,

subscrevi.

LARISSA BONI VALIERIS

Juíza de Direito

ANEXO I

Da Função do Jurado ( extraído do Cód. Processo Penal em vigor )

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado.

Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;

II – os Governadores e seus respectivos Secretários;

III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais;

IV – os Prefeitos Municipais;

V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública;

VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública;

VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

VIII – os militares em serviço ativo;

IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa;

X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto.

§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins.

§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo.

Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 ,,(um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos

jurados.

Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos.

Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados.

Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.