Objetivo é fortalecer os projetos de vida dos alunos

Na última semana, o profissional de marketing Eduardo Campos esteve na Escola Dr. Djalma Forjaz ministrando uma palestra para os alunos dos 9º Anos.

Inicialmente, Campo apontou a necessidade de se organizar para aproveitar as oportunidades que o mercado de trabalho oferece. Frisou que é importante atender nossas expectativas, diante do Projeto de Vida, para não sentir os impactos para além da vida profissional, sendo esta a hora de organizar-se no dia a dia, separando um tempo para desencadear cada atividade: contatos, entrevistas, preparação de currículo e cartas etc. Estabelecer prazos e metas para ampliar as chances de sucesso, pois um bom planejamento de vida abre novas expectativas para a escolha do projeto de Vida, bem como de seu direcionamento ao longo dos estudos.

Salienta que uma pessoa esclarecida busca alternativas e encara possibilidades de outras fontes de renda durante o período em que estiver buscando o fortalecimento da formação acadêmica que auxilie em tomadas de decisão relativas à elaboração de ações importantes no Projeto de Vida.

Sugeriu que os alunos devem candidatar-se a vagas compatíveis com perfil, pois conhecimentos e habilidades são essenciais para se alcançar o sucesso. Que se atualizem sobre a área de interesse, pois toda informação colabora para a evolução, contando com todos os professores nesta busca.

Sugeriu ainda que façam amizades na esfera profissional, não tendo medo de pedir ajuda às pessoas. O profissional exibiu para os alunos alguns vídeos sobre propagandas produzidas por ele, de lojas, mercados etc, e aproveitou para fazer uma chamada a todos a fim de que façam vídeos que mostrem seu trabalho. Comentou que os professores podem investir em debates para que os estudantes exerçam a capacidade de expor os seus pontos de vista e aprendam a ouvir os de outras pessoas, pois o trabalho em equipe é o mais presente na rotina escolar dos alunos.

Ao final, deixou algumas considerações aos alunos: Definir objetivos e metas; Manter-se motivado para estudar e buscar o lado positivo desta aplicação aos estudos; Para se ter motivação é preciso antes ter “motivo”, pois ninguém realiza uma atividade sem um motivo. Reflita se seus objetivos são validados pelos seus motivos, se está estudando para se formar e o que te motiva a alcançar seu objetivo.

Houve ainda um momento de perguntas e respostas e, para concluir, esclareceu aos alunos que precisam entrar em ação, traçar metas, estudar, dedicar-se e seguir em frente na realização de seus sonhos.