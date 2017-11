Durou apenas algumas horas a paralisação dos funcionários da concessionária BRK Ambiental em Porto Ferreira na última segunda-feira, dia 13/11. Conforme divulgado com exclusividade pelo Jornal do Porto, havia a possibilidade de ser iniciada uma greve devido à falta de acordo salarial entre a empresa e o Sintaema (Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo).

Segundo o diretor de Assuntos Jurídicos da entidade, Roberto Alves Silveira, o Gaúcho, a concessionária não teria cumprido um acordo negociado de reposição salarial. “Nossa data-base é 1º de setembro. Nós fizemos gestões e duas rodadas de negociações [com a empresa]. Porém, de maneira surpreendente, a BRK verbalizou o acordo, mas não oficializou”, afirma.

Porém, na sexta-feira (10), a empresa fez uma nova proposta. Esta foi apreciada em assembleia por volta das 8 horas de segunda-feira. A proposta foi aceita e a paralisação que havia se iniciado à 0h terminou por volta das 10 horas.

A empresa BRK também havia informado ao Jornal do Porto na semana passada que havia apresentado uma proposta de reajuste salarial com valor que supera a inflação registrada no ano e que não teria sido aceita pelo sindicato. Disse também que continuaria aberta a negociações.