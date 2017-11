A Avenida do Comércio (avenida João Martins da Silveira Sobrinho), no Jardim Santa Marta, já apresenta uma decoração especial alusiva ao Natal.

Uma grande árvore iluminada foi instalada na região, assim como iluminação também no Portal de Entrada da avenida às margens da via Anhanguera, entre outros pontos decorativos.

Conforme anunciado por empresários da região em redes sociais, o mês de dezembro terá horários especiais, além da decoração natalina. Eles esperam consolidar o título de Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração, recentemente oficializado pelo presidente Michel Temer, após aprovação de lei no Senado Federal.

“Todos estamos muito empolgados com o Natal deste ano e com o título oficial da Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração. O comércio vem apresentando uma reação nas vendas após a crise econômica e os empresários estão unidos para alavancar os negócios”, disse o proprietário de uma loja da região.

A Prefeitura de Porto Ferreira também já anunciou a realização do Natal de Luzes, uma campanha que pretende levar, como em anos anteriores, uma decoração especial à praça Cornélio Procópio (Matriz) e às principais vias comerciais da cidade. Este ano a Prefeitura também dará apoio à decoração da Avenida do Comércio, conforme apurou a reportagem do Jornal do Porto.