A Diretoria Ação e Resultado, do Clube de Campo das Figueiras, realiza neste sábado (18/11) o tradicional Baile do Hawaii, evento que continua sendo um dos grandes momentos da agenda social de toda a região.

Este ano o baile tem como grande novidade a mudança de horário, com início às 19 horas.

A atração principal do baile será a banda Rod Hanna, que traz o show “On Broadway – O Musical dos Musicais” para o Clube de Campo. Com coreografias e figurinos especiais, a banda traz releituras de “Priscilla”, “Mamma Mia”, “Sister Act (Mudança de Hábito)”, “Saturday Night Fever”, “Fantasma da Ópera”, “Flash Dance”, “Cats”, entre outros.

Rodrigo Laguna e Nora Hanna criaram o Rod Hanna em 1994, lançando o seu primeiro CD, produzido por Kiko Zambianchi, no mesmo ano em que o filme “Priscilla, a Rainha do Deserto” ganhava o Oscar e conquistava o mundo. Ao longo da carreira da banda, foram lançados seis CDs , dois DVDs e participações em compilações, como o CD “Glamurama Joyce Pascowitch”, lançado no São Paulo Fashion Week em janeiro de 2010, com a música “Space Cowboys”, do Jamiroquai e a música “Heaven Knows”, presente no CD e programa Amaury Jr.

A abertura será de André Smool . Durante toda a semana os funcionários do clube prepararam a sofisticada decoração alusiva aos mares do sul. Além disso, toneladas de frutas e outros atrativos aguardam por associados e visitantes.

#ccf60anos