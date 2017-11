Os ferroviários ferreirenses, descendentes e demais interessados no assunto estão sendo convidados para participar de um encontro na próxima quinta-feira, dia 23/11, às 19 horas, na Câmara Municipal de Porto Ferreira, a fim de conversar sobre a memória da classe.

O encontro está sendo organizado pelo advogado Evandro Carniato e pelo radialista Paulo Carvalho. No convite, eles pedem aos interessados que levem fotos e materiais que possam servir para a montagem de um acervo para uma futura exposição e homenagens.

Na oportunidade também será feito o lançamento ao vivo do projeto da radionovela “Salve Porto Ferreira”, que será exibida na rádio Comunidade FM (105,9). Inicialmente serão 15 capítulos com quatro edições diárias, “promovendo a reflexão acerca da história de Porto Ferreira no século XIX, mesclando realidade e ficção, a fim de desenvolver um debate sobre as origens da ocupação, colonização e instituições do município ferreirense”, diz comunicado dos organizadores.

Maiores informações podem ser obtidas com Evandro Carniato (3581-4110 e 99764-9877) e Paulo Carvalho (3585-2602 e 97148-4116).