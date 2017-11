Buscando trazer inovação no ramo de alimentação para a cidade de Porto Ferreira/SP e região, três amigos se juntaram para formar uma parceria, e assim nascer o RANGO NATURAL.

Elton Burian (30 anos), engenheiro, Rodrigo Pimenta (38 anos), publicitário, e Thiago Rossi (30 anos), advogado, tiveram a ideia de empreenderem juntos em razão da amizade existente entre o trio, mas especialmente na intenção de união de suas expertises para abertura desse novo negócio.

Desta forma, o RANGO NATURAL iniciou suas atividades em um ramo cada vez mais presente no mercado nacional, o de alimentação funcional e saudável, e que tem como público alvo pessoas que busquem melhorar seus hábitos alimentares, seja por motivos de saúde, estética e/ou comportamento.

A empresa tem como seu principal produto refeições congeladas para consumo imediato (mediante aquecimento em forno convencional ou forno micro-ondas), conta com uma variedade de mais de 40 opções de refeições, incluindo-se à estas sopas e snacks (salgados e massas), todos com apelo de refeição saudável.

RANGO NATURAL disponibiliza seu atendimento delivery pelos contatos via contato telefônico, whatsapp e facebook, ou ainda, por meio de retiradas em seu estabelecimento comercial.

Assim, RANGO NATURAL convida a todos da cidade de Porto Ferreira e região para conhecerem suas instalações e provarem esse novo produto!

Curta nossa fanpage e fique por dentro de tudo que oferecemos!

RANGO NATURAL

Rua Coronel João Procópio, 533, Centro, Porto Ferreira/SP

Telefone (19) 99672 4100

Whatsapp (19) 99672 4100

facebook/rangonaturaloficial

instagram@rangonaturaloficial