Na noite desta Sexta-Feira, no Bairro da Vila Maria, um homem apenas identificado como “Erisvaldo” apelido “Lagoa”, foi morto por disparo de arma de fogo Na Rua Antônio Tavares.

Policiais Militares, foram acionados com a informação de que pelo local dos fatos, um homem estava caído, onde fora atingido por disparos de arma de fogo. Rapidamente compareceu no local a equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros que socorreu o homem até o Pronto Socorro, porém não resistiu ao ferimentos vindo a óbito. Foi constatado uma perfuração ocasionada pelo disparo da arma, e também ele tinha sinais de espaçamento.

Segundo relatos de moradores das proximidades, este homem estava pedindo socorro, pois queria se esconder, porque teria indivíduos querendo mata-lo, pois o mesmo havia se envolvido em uma briga e teria esfaqueado uma pessoa no Jd Anésia (Caso a ser apurado em investigação, não sabendo a veracidade dos fatos).

No local foi acionada a Polícia Técnico Cientifica da cidade de São Carlos, que efetuou o trabalho de perícia. Foi registrado o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar e da Polícia Civil para demais providências de investigações.

A Polícia Civil de Porto Ferreira, irá investigar este homicídio.