Nesta semana a Polícia Civil da cidade de Porto Ferreira, prendeu em flagrante um pedreiro de 53 anos no Jardim Sergio Dorneles de Carvalho, pelo crime de Violência Doméstica contra a sua esposa, e também por Porte Ilegal de Arma de Fogo.

Policiais Civis do Setor de Inteligência da Polícia Civil, receberam uma denúncia de uma senhora, informando que ela era ameaçada com frequência pelo seu marido. Uma equipe da Polícia, então deslocou até a sua casa, onde realizaram buscas, localizando em cima do guarda roupas um revólver Taurus calibre 38, seis tiros, oxidado, onde além da arma, foi localizada também 44 munições do mesmo calibre.

O indiciado não estava na casa, porém os Policiais Civis conseguiram localiza-lo em outro endereço, onde recebeu voz de prisão em flagrante, sendo detido e levado para a Delegacia de Polícia, onde o Delegado Dr. Eduardo H. P. Campos, tomou conhecimento da ocorrência, solicitando a lavratura do competente Auto de Prisão em Flagrante.

Posteriormente, o homem foi mandado para a Cadeia na cidade de São Carlos, onde permaneceu preso a disposição da justiça. A arma e as munições foram apreendidas.