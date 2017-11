Policiais Militares, localizaram em uma residência no Jd Centenário, um cofre contendo várias joias. Foi através de uma denúncia feita pelo 190, onde informava que na referida casa teria vários objetos provenientes de roubo ocorrido pela cidade e que o morador teria também escondido uma arma de fogo.

Rapidamente a equipe Rocam: Soldados Pontes e Prinholato, com o apoio de mais viaturas, foram averiguar. Chegando na casa os Policiais observaram por um vão que lá dentro no quintal havia um pé de maconha. Diante deste fato os Policias entraram e começaram a efetuar buscas na casa, sendo localizado no interior de um dos quartos uma TV de Led marca STI, dois capacetes, um coldre para acondicionar arma, um relógio de pulso marca Guess e um cofre, onde foi observado que no seu interior possuía três relógios e um telefone celular de cor branca.

Diante dos fatos, todos os objetos foram apresentados na Delegacia de Polícia, sendo elaborado o Boletim de Ocorrência da Policia Militar e da Polícia Civil para providências de investigações.

Os objetos foram apreendidos pela Delegacia, até a localização do proprietário.