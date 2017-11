Policiais Militares do Rádio Patrulhamento, com os Cabos PMs Tadeu e Clarindo, durante intensificação do combate à criminalidade no Bairro Cristo Redentor, avistaram dois menores, ambos de 16 anos, pela Rua Francisco Geraldeli em atitude suspeita.

Rapidamente eles foram abordados, sendo localizado com cada, aparelhos celulares, e um deles calçava um tênis na marca Asics. Indagados a respeito acabaram confessando que aqueles objetos eram produtos de roubo ocorrido na cidade e que eles haviam comprado.

Os Policias foram na casa destes menores para efetuarem buscas, sendo localizado ainda óculos de sol, perfume, tênis e um colete de frio.

Diante dos fatos, os menores foram detidos e levados para a Delegacia de Polícia para lavratura de Boletim de Ocorrência e demais providências.

Todo os objetos serão devolvidos a vítima, sendo os menores liberados as suas responsáveis que terão que apresenta-los na Vara da Infância e da Juventude quando solicitados.