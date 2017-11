Por volta das 09h30 desta Terça-Feira (14), dois homens entraram em uma Agência Bancária localizada na Rua Perondi Iginio em Porto Ferreira, onde renderam o vigilante pegando a arma e anunciando o assalto.

Os indivíduos fugiram do local levando dinheiro e a arma do vigia, onde logo em seguida a Polícia Militar foi acionada, onde acabaram detendo dois homens em atitude suspeita nas proximidades da agência bancária.

Possivelmente, ainda sendo apurado, estes dois homens um morador em Limeira e outro em Piracicaba estravam observando a movimentação da agência onde avisou os outros dois indivíduos. Eles teriam se hospedado em um hotel na cidade na data de ontem.

A Policia Militar local e da Região estão empenhadas na localização dos outros indivíduos que participaram neste assalto.

Maiores informações sobre o desfecho da ocorrência em breve no Site do Jornal do Porto.