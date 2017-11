Na manhã desta Quinta-Feira (16), equipes do Corpo de Bombeiros da cidade de Porto Ferreira, retomaram as busca ao homem que na tarde de ontem por volta das 16h00 caiu no barco em que estava no Rio Mogi Guaçu.

Segundo informações ainda a serem apuradas, o homem estava com amigos em dois barcos pelo Rio, momento em que o barco em que ele estava teria perdido o controle e ele desequilibrou-se e caiu na água.

O outro barco que estava os outros homens ainda tentou resgata-lo, mas infelizmente não conseguiram.

Equipes do Corpo de Bombeiros continuam os trabalhos de buscas no Rio.