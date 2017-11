Acontece nesta Sexta-Feira (17), as 19hs a formatura dos alunos do segundo semestre do Proerd – Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência da Polícia Militar do Estado de São Paulo na cidade de Porto Ferreira.

Neste semestre serão mais 400 alunos que receberão o diploma, será um evento aberto ao público, onde as pessoas que forem prestigiar o evento verão a alegria destas crianças que estarão se formando.

Durante um semestre inteiro o Instrutor do Programa Educacional, Cabo PM Osni, ensinou as crianças estratégias de resistência para dizer não ao uso de drogas licitas e ilícitas e dizerem não a violência.

Os alunos dos 5º Anos das EMEFs Agostinho Garcia, Wladimir Salzano, Mario Borelli Thomaz e dos Colégios Objetivo, Cooperativo e Sesi que irão se formar neste semestre.

O melhor aluno do Proerd de cada escola ganhará das mãos do Prefeito, Comandante da Polícia Militar e do Policial Osni uma bicicleta de presente pelo reconhecimento de sua dedicação durante o curso e por ter sido um aluno ou aluna exemplar.

Então toda população está convidada a prestigiar este evento grandioso, que terá várias atrações.

Data: 17/11/17

Horário: 19h00

Local: Ginásio de Esportes Adriano José Mariano

Endereço: Av Angelo Ramos S/N – Centro

Observação: Para quem for de carro, poderá estacionar no Pátio da Casa da Cultura que será liberado.